Мы проектируем и выполняем монтаж систем
отопления и водоснабжения

для частных домов, квартир и таунхаусов

Отопление под ключ

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до 200 м2

200-350 м2

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от 500 м2

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Какой котел планируете установить ?

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Укажите количество санузлов в Вашем доме

1 санузел

2 санузла

3 санузла

более 3х санузлов

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Выберите материал обвязки котельного оборудования

Полипропиленовые трубы

Оцинковка под пресс

Медные трубы под пайку

Нержавейка под пресс

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Нужна ли погодозависимая автоматика котельной ?

ДА

НЕТ

*данная опция позволяет автоматически регулировать температуру в системе отопления, что дает до 40% экономии при эксплуатации

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НАИМЕНОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

БРЕНД

ЕД. ИЗМ.

КОЛ-ВО

Котел Logamax plus GB172-24 i (черный)

Buderus

шт.

1

Котел Logamax plus GB172-35 i (черный)

Buderus

шт.

1

Котел Logamax plus GB172-42 i (черный)

Buderus

шт.

1

Котел Logamax plus GB 162-70V2

Buderus

шт.

1

Котел Logano G124 WS(RU TOP) - 24 кВт

Buderus

шт.

1

Котел Logano G234 WS(RU TOP) - 38 кВт

Buderus

шт.

1

Котел Logano G234 WS(RU TOP) - 50 кВт

Buderus

шт.

1

Котел Logano G334 WS (AW50.2) - 73 кВт

Buderus

шт.

1

Котел De Dietrich - 24 кВт

De Dietrich

шт.

1

Котел De Dietrich - 36 кВт

De Dietrich

шт.

1

Котел De Dietrich - 54 кВт

De Dietrich

шт.

1

Котел De Dietrich - 85 кВт

De Dietrich

шт.

1

Котел VITODENS 200-W - 24 кВт

Viessmann

шт.

1

Котел VITODENS 200-W - 35 кВт

Viessmann

шт.

1

Котел VITODENS 200-W - 49 кВт

Viessmann

шт.

1

Котел VITODENS 200-W - 60 кВт

Viessmann

шт.

1

Котел VITOGAS 100-F - 29 кВт

Viessmann

шт.

1

Котел VITOGAS 100-F - 35 кВт

Viessmann

шт.

1

Котел VITOGAS 100-F - 48 кВт

Viessmann

шт.

1

Котел VITOGAS 100-F - 60 кВт

Viessmann

шт.

1

Котел Baxi Luna - 24 кВт

BAXI

шт.

1

Котел Baxi Luna - 32 кВт

BAXI

шт.

1

Котел Baxi Luna - 55 кВт

BAXI

шт.

1

Котел Baxi Luna - 85 кВт

BAXI

шт.

1

Котел Медведь 30 KLOM - 26 кВт

Protherm

шт.

1

Котел Медведь 40 KLOM - 35 кВт

Protherm

шт.

1

Котел Гризли 65 KLO - 65 кВт

Protherm

шт.

1

Котел Гризли 85 KLO - 85 кВт

Protherm

шт.

1

Котел VU 242/5-5 turboTEC plus

Vaillant

шт.

1

Котел VU 362/5-5 turboTEC plus

Vaillant

шт.

1

Котел ecoTEC plus VU INT 656/5-5 H

Vaillant

шт.

1

Котел ecoTEC plus VU 806/5-5

Vaillant

шт.

1

Котел CGG 3 - 24 кВт

Wolf

шт.

1

Котел FGB 35 - 35 кВт

Wolf

шт.

1

Котел CGB-2-55 - 55 кВт

Wolf

шт.

1

Котел CGB 75 - 76 кВт

Wolf

шт.

1

Бойлер косвенного нагрева объемом 160 литров

Stout

шт.

1

Бойлер косвенного нагрева объемом 200 литров

Stout

шт.

1

Бойлер косвенного нагрева объемом 300 литров

Stout

шт.

1

Бойлер косвенного нагрева объемом 160 литров

Huch EnTEC

шт.

1

Бойлер косвенного нагрева объемом 200 литров

Huch EnTEC

шт.

1

Бойлер косвенного нагрева объемом 300 литров

Huch EnTEC

шт.

1

Бойлер косвенного нагрева объемом 160 литров

Reflex

шт.

1

Бойлер косвенного нагрева объемом 200 литров

Reflex

шт.

1

Бойлер косвенного нагрева объемом 300 литров

Reflex

шт.

1

Насосная группа без смешения 1” с насосом 25-60

Stout

шт.

2

Насосно-смесительная группа 1” с насосом 25-60

Stout

шт.

1

Распределительный коллектор на 3 отопительных контура до 85 кВт

Proxytherm

шт.

1

Гидравлический разделитель

Proxytherm

шт.

1

Насосная группа без смешения 1” с насосом Wilo PARA SC 25-7.0

Meibes

шт.

2

Насосно-смесительная группа 1” с насосом Wilo PARA SC 25-7.0

Meibes

шт.

1

Распределительный коллектор на 3 отопительных контура до 85 кВт

Meibes

шт.

1

Гидравлический разделитель

Meibes

шт.

1

Насосная группа без смешения 1” с насосом Grundfos UPS 25-60

Ovenrtop

шт.

2

Насосно-смесительная группа 1” с насосом Grundfos UPS 25-60

Ovenrtop

шт.

1

Распределительный коллектор на 3 отопительных контура до 85 кВт

Ovenrtop

шт.

1

Гидравлический разделитель

Ovenrtop

шт.

1

Циркуляционный насос для систем ГВС UP 15-14

Grundfos

шт.

1

Расширительный бак системы отопления 50 л

Flamco

шт.

1

Расширительный бак системы ГВС 18 л

Flamco

шт.

1

Кран шаровый R 3/4" х 3/4" (подключение расшир. бака)

WATTS

шт.

1

Предохранительный клапан на водоснабжение серии SVW 6 бар.

WATTS

шт.

2

Группа безопасности котла KSG 30/ISO2

WATTS

шт.

1

Комплект обвязки котельной с применением PPR труб

компл.

ком.

1

Комплект обвязки котельной с применением оцинкованных труб под пресс

компл.

ком.

1

Комплект обвязки котельной с применением медных труб под пайку

компл.

ком.

1

Комплект обвязки котельной с применением труб из нержавейки под пресс

компл.

ком.

1

Комплект погодозависимой автоматики

компл.

ком.

1

Стабилизатор напряжения Штиль Инстаб 1500

шт.

1

Электроматериалы для подключения оборудования

компл.

ком.

1

Расходный материал и транспортные расходы

компл.

ком.

1

Монтажные работы котельного оборудования

компл.

ком.

1

Пусконаладочные работы котельного оборудования

компл.

ком.

1

Оборудование котельной

Монтажные работы котельного оборудования

Пусконаладочные работы котельного оборудования

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Отлично

Наша компания оказывает полный комплекс услуг в области отопления и водоснабжения

Проектирование

Очень важный и ответственный этап любого строительства. Наличие проекта позволяет избежать лишних финансовых расходов как на стадии монтажа, так и в процессе эксплуатации дома. Наша проектная команда внимательно изучит все Ваши пожелания и потребности и разработает оптимальное техническое решение. Проект отопления включает в себя расчет тепловых потерь здания, гидравлический расчет трубопроводов. Для выполнения работ подготавливаются рабочие чертежи. Проект котельной позволяет подобрать оптимальный набор оборудования в помещение топочной.

В нашей компании есть собственный проектный отдел, что позволяет подготовить проект в рекордно короткий срок.

Получить проект за один день

Поставка и монтаж

Отопление коттеджа – сложная задача, которую стоит доверить профессионалам. Работая с нами, Вы получаете лучшие цены на оригинальное инженерное оборудование ведущих мировых брендов. Специалисты нашей компании выполняют полный комплекс работ по отоплению и водоснабжению Вашего дома. Для объектов, где уже смонтирована разводка трубопроводов, предусмотрена специальная услуга - котельная под ключ, в рамках которой производится аудит существующих систем и разработка проектного решения топочной. Над реализацией проекта трудится целая команда профессионалов, что позволяет выполнять монтаж, не выбиваясь из сроков. Своевременная разработка проектной документации и поставка оборудования существенно сокращают сроки строительства. На все наши работы мы даем гарантию 5 лет.

При заключении договора на комплектацию и монтаж отопления - проект в подарок.

Получить смету и проект в подарок

Сервис

Своевременное техническое обслуживание позволяет не только продлить срок службы инженерного оборудования, но и сократить эксплуатационные расходы. Сервисный отдел нашей компании спланирует для Вас удобный день и направит специалиста для проведения всех необходимых работ по обслуживанию инженерных систем в соответствии с требованиями и регламентами завода изготовителя.

При заключении договора на комплектацию и монтаж котельной - первое ТО в подарок.

Оставить заявку на техническое обслуживание

Преимущества работы с нами

Контроль на каждом этапе

Ведем полный цикл от черновых работ до установки чистовой сантехники и отопительных приборов

Гарантия по договору

Даем 5 лет гарантии на все работы ­­выполненные нашими специалистами

Комплексное решение

Все необходимое оборудование для систем отопления и водоснабжения Вы можете приобрести у нас

Сдаем работы точно в срок

Командная работа специалистов над проектом позволяет реализовать каждый этап без задержек

Широкий выбор оборудования

Подбирем такое решение, которое точно отразит все Ваши потребности и не превысит запланированный бюджет

Примеры наших работ

За 7 лет работы специалисты нашей компании выполнили 147 объектов различной сложности

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Подберем уникальное техническое решение для Вашего дома

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