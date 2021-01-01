Поставка и монтаж

Отопление коттеджа – сложная задача, которую стоит доверить профессионалам. Работая с нами, Вы получаете лучшие цены на оригинальное инженерное оборудование ведущих мировых брендов. Специалисты нашей компании выполняют полный комплекс работ по отоплению и водоснабжению Вашего дома. Для объектов, где уже смонтирована разводка трубопроводов, предусмотрена специальная услуга - котельная под ключ, в рамках которой производится аудит существующих систем и разработка проектного решения топочной. Над реализацией проекта трудится целая команда профессионалов, что позволяет выполнять монтаж, не выбиваясь из сроков. Своевременная разработка проектной документации и поставка оборудования существенно сокращают сроки строительства. На все наши работы мы даем гарантию 5 лет.

При заключении договора на комплектацию и монтаж отопления - проект в подарок.