Отопление под ключ
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ДА
НЕТ
*данная опция позволяет автоматически регулировать температуру в системе отопления, что дает до 40% экономии при эксплуатации
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НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
БРЕНД
ЕД. ИЗМ.
КОЛ-ВО
Котел Logamax plus GB172-24 i (черный)
Buderus
шт.
1
Котел Logamax plus GB172-35 i (черный)
Buderus
шт.
1
Котел Logamax plus GB172-42 i (черный)
Buderus
шт.
1
Котел Logamax plus GB 162-70V2
Buderus
шт.
1
Котел Logano G124 WS(RU TOP) - 24 кВт
Buderus
шт.
1
Котел Logano G234 WS(RU TOP) - 38 кВт
Buderus
шт.
1
Котел Logano G234 WS(RU TOP) - 50 кВт
Buderus
шт.
1
Котел Logano G334 WS (AW50.2) - 73 кВт
Buderus
шт.
1
Котел De Dietrich - 24 кВт
De Dietrich
шт.
1
Котел De Dietrich - 36 кВт
De Dietrich
шт.
1
Котел De Dietrich - 54 кВт
De Dietrich
шт.
1
Котел De Dietrich - 85 кВт
De Dietrich
шт.
1
Котел VITODENS 200-W - 24 кВт
Viessmann
шт.
1
Котел VITODENS 200-W - 35 кВт
Viessmann
шт.
1
Котел VITODENS 200-W - 49 кВт
Viessmann
шт.
1
Котел VITODENS 200-W - 60 кВт
Viessmann
шт.
1
Котел VITOGAS 100-F - 29 кВт
Viessmann
шт.
1
Котел VITOGAS 100-F - 35 кВт
Viessmann
шт.
1
Котел VITOGAS 100-F - 48 кВт
Viessmann
шт.
1
Котел VITOGAS 100-F - 60 кВт
Viessmann
шт.
1
Котел Baxi Luna - 24 кВт
BAXI
шт.
1
Котел Baxi Luna - 32 кВт
BAXI
шт.
1
Котел Baxi Luna - 55 кВт
BAXI
шт.
1
Котел Baxi Luna - 85 кВт
BAXI
шт.
1
Котел Медведь 30 KLOM - 26 кВт
Protherm
шт.
1
Котел Медведь 40 KLOM - 35 кВт
Protherm
шт.
1
Котел Гризли 65 KLO - 65 кВт
Protherm
шт.
1
Котел Гризли 85 KLO - 85 кВт
Protherm
шт.
1
Котел VU 242/5-5 turboTEC plus
Vaillant
шт.
1
Котел VU 362/5-5 turboTEC plus
Vaillant
шт.
1
Котел ecoTEC plus VU INT 656/5-5 H
Vaillant
шт.
1
Котел ecoTEC plus VU 806/5-5
Vaillant
шт.
1
Котел CGG 3 - 24 кВт
Wolf
шт.
1
Котел FGB 35 - 35 кВт
Wolf
шт.
1
Котел CGB-2-55 - 55 кВт
Wolf
шт.
1
Котел CGB 75 - 76 кВт
Wolf
шт.
1
Бойлер косвенного нагрева объемом 160 литров
Stout
шт.
1
Бойлер косвенного нагрева объемом 200 литров
Stout
шт.
1
Бойлер косвенного нагрева объемом 300 литров
Stout
шт.
1
Бойлер косвенного нагрева объемом 160 литров
Huch EnTEC
шт.
1
Бойлер косвенного нагрева объемом 200 литров
Huch EnTEC
шт.
1
Бойлер косвенного нагрева объемом 300 литров
Huch EnTEC
шт.
1
Бойлер косвенного нагрева объемом 160 литров
Reflex
шт.
1
Бойлер косвенного нагрева объемом 200 литров
Reflex
шт.
1
Бойлер косвенного нагрева объемом 300 литров
Reflex
шт.
1
Насосная группа без смешения 1” с насосом 25-60
Stout
шт.
2
Насосно-смесительная группа 1” с насосом 25-60
Stout
шт.
1
Распределительный коллектор на 3 отопительных контура до 85 кВт
Proxytherm
шт.
1
Гидравлический разделитель
Proxytherm
шт.
1
Насосная группа без смешения 1” с насосом Wilo PARA SC 25-7.0
Meibes
шт.
2
Насосно-смесительная группа 1” с насосом Wilo PARA SC 25-7.0
Meibes
шт.
1
Распределительный коллектор на 3 отопительных контура до 85 кВт
Meibes
шт.
1
Гидравлический разделитель
Meibes
шт.
1
Насосная группа без смешения 1” с насосом Grundfos UPS 25-60
Ovenrtop
шт.
2
Насосно-смесительная группа 1” с насосом Grundfos UPS 25-60
Ovenrtop
шт.
1
Распределительный коллектор на 3 отопительных контура до 85 кВт
Ovenrtop
шт.
1
Гидравлический разделитель
Ovenrtop
шт.
1
Циркуляционный насос для систем ГВС UP 15-14
Grundfos
шт.
1
Расширительный бак системы отопления 50 л
Flamco
шт.
1
Расширительный бак системы ГВС 18 л
Flamco
шт.
1
Кран шаровый R 3/4" х 3/4" (подключение расшир. бака)
WATTS
шт.
1
Предохранительный клапан на водоснабжение серии SVW 6 бар.
WATTS
шт.
2
Группа безопасности котла KSG 30/ISO2
WATTS
шт.
1
Комплект обвязки котельной с применением PPR труб
компл.
ком.
1
Комплект обвязки котельной с применением оцинкованных труб под пресс
компл.
ком.
1
Комплект обвязки котельной с применением медных труб под пайку
компл.
ком.
1
Комплект обвязки котельной с применением труб из нержавейки под пресс
компл.
ком.
1
Комплект погодозависимой автоматики
компл.
ком.
1
Стабилизатор напряжения Штиль Инстаб 1500
шт.
1
Электроматериалы для подключения оборудования
компл.
ком.
1
Расходный материал и транспортные расходы
компл.
ком.
1
Монтажные работы котельного оборудования
компл.
ком.
1
Пусконаладочные работы котельного оборудования
компл.
ком.
1
Оборудование котельной
Монтажные работы котельного оборудования
Пусконаладочные работы котельного оборудования
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Отлично
Очень важный и ответственный этап любого строительства. Наличие проекта позволяет избежать лишних финансовых расходов как на стадии монтажа, так и в процессе эксплуатации дома. Наша проектная команда внимательно изучит все Ваши пожелания и потребности и разработает оптимальное техническое решение. Проект отопления включает в себя расчет тепловых потерь здания, гидравлический расчет трубопроводов. Для выполнения работ подготавливаются рабочие чертежи. Проект котельной позволяет подобрать оптимальный набор оборудования в помещение топочной.
Получить проект за один день
Отопление коттеджа – сложная задача, которую стоит доверить профессионалам. Работая с нами, Вы получаете лучшие цены на оригинальное инженерное оборудование ведущих мировых брендов. Специалисты нашей компании выполняют полный комплекс работ по отоплению и водоснабжению Вашего дома. Для объектов, где уже смонтирована разводка трубопроводов, предусмотрена специальная услуга - котельная под ключ, в рамках которой производится аудит существующих систем и разработка проектного решения топочной. Над реализацией проекта трудится целая команда профессионалов, что позволяет выполнять монтаж, не выбиваясь из сроков. Своевременная разработка проектной документации и поставка оборудования существенно сокращают сроки строительства. На все наши работы мы даем гарантию 5 лет.
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Своевременное техническое обслуживание позволяет не только продлить срок службы инженерного оборудования, но и сократить эксплуатационные расходы. Сервисный отдел нашей компании спланирует для Вас удобный день и направит специалиста для проведения всех необходимых работ по обслуживанию инженерных систем в соответствии с требованиями и регламентами завода изготовителя.
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Ведем полный цикл от черновых работ до установки чистовой сантехники и отопительных приборов
Даем 5 лет гарантии на все работы выполненные нашими специалистами
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